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В российском детском лагере нашли кишечную палочку после отравления 30 детей

Специалисты нашли кишечную палочку в детском лагере, где заболели 30 детей

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В нижегородском детском лагере «Восток» специалисты обнаружили кишечную палочку в смывах, сделанных с чистых вилок, ложек и стаканов; ранее в этом же детском лагере заболели 30 детей — они обратились к медикам с признаками отравления. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным агентства, нарушения требований санитарного законодательства, в том числе правил дезинфекции, были выявлены в ходе расследования, которое провело ведомство. Из 45 смывов в шести выделена кишечная палочка: с чистых вилок, ложек, стаканов, кухонной посуды, банок, питьевого фонтанчика.

Работа детского лагеря приостановлена с 16 августа. После проведения заключительной дезинфекции в лагере 19 августа специалисты отобрали 50 смывов, но пока что результаты по ним неизвестны — они в работе. Предварительные результаты будут получены 22 августа. В эту же дату органы образования региона назначили межведомственную комиссию.

Роспотребнадзор также установил, что в лагере плохо проводилась уборка и дезинфекция санитарных узлов и спальных помещений, использовались дезинфицирующие средства низкой концентрации, а мыло и туалетная бумага отсутствовали в санузлах. Материалы расследования будут переданы в органы прокуратуры.

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Леонид Микуляк
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