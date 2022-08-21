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Турция заявила о невозможности своего использования Россией для обхода санкций

Турция обещала США сохранить нейтралитет и не допустить обхода Россией западных санкций

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция подтвердила свой нейтральный статус в конфликте на Украине, но не допустит своего использования для обхода Россией западных санкций. Об этом заявил замглавы минфина Турции Юнус Элиташ на переговорах с американским коллегой Уолли Адейемо, передает Haberturk.

Издание публикует сообщение турецкого министерства, в котором указывается, что Анкара воздерживается от присоединения к антироссийским санкциям. Элиташ отметил, что у Турции «глубокие экономические и политические отношения с Украиной и Россией», в связи с чем будут приложены интенсивные усилия для прекращения конфликта.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил турецкому коллеге о попытках российских физических и юридических лиц обойти введенные санкции с помощью Анкары.

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Любовь Ширижик
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