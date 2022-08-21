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Украинские беженцы начали покидать Испанию из-за голода

L'Indépendant: украинские беженцы начали покидать Испанию из-за голода и нищеты

Фото: Jon Nazca / Reuters

Украинские беженцы, прибывшие в Испанию, начали покидать страну и возвращаться на родину из-за экономических проблем. Об этом пишет газета L'Indépendant.

По данным издания, в Испанию прибыли около 125 тысяч украинцев, при этом адаптация может быть для них «сложной задачей», поэтому многие из них предпочитают возвращаться домой. «Виной тому низкая заработная плата и стоимость жизни, которая, по их словам, слишком высока», — отмечается в материале. Так, в Гранаде около 100 украинских семей планируют вернуться на родину по экономическим причинам.

«Они голодают. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжелое положение этих семей беженцев», — заявляет помогающий более 1800 семьям Фонд Падрины. Издание также приводит слова 42-летнего украинца Юрия Блаженца, который теперь вынужден «бежать от инфляции и нищеты в Испании», поскольку, по его словам, он работает «только для того, чтобы платить за жилье и еду».

Ранее сообщалось, что некоторые британские семьи, разместившие у себя дома украинских беженцев, обратились к правительству с просьбой дать им больше денег. Они потребовали увеличить в два раза размер выплачиваемого им пособия — с 350 до 700 фунтов стерлингов (с 420 до 840 долларов) в месяц.

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Марина Совина
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