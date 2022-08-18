Британцы потребовали больше денег на содержание украинских беженцев

The Independent: британцы потребовали увеличить пособие на содержание украинских беженцев

Некоторые британские семьи, разместившие у себя дома беженцев, обратились к правительству с просьбой дать им больше денег. Они потребовали увеличить в два раза размер выплачиваемого им пособия — с 350 до 700 фунтов стерлингов (с 420 до 840 долларов) в месяц. Об этом пишет The Independent.

По данным информации Национальной статистической службы, примерно каждый четвертый британец, предоставивший крышу украинским беженцам, планирует в течение полугода отказаться от участия в программе приема мигрантов из-за тяжелой экономической ситуации в Соединенном Королевстве.

В этой связи уже более одной тысячи украинских беженцев подписали коллективное письмо с требованием облегчить им переезд на постоянное место жительства, чтобы не остаться на улице. Как пишет издание, на начало июля в Великобритании без жилища оказались свыше одной тысячи украинцев либо из-за отказа ряда местных жителей принимать их у себя дома, несмотря на изначальные договоренности, либо из-за «непригодных условий» для проживания.

Ранее в Эстонии предсказали борьбу студентов и украинских беженцев за доступное жилье к началу учебного года. По словам исполнительного директора подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлиса Рянка, к началу учебного года стоимость аренды квартир возрастет с 500 до 600 евро. Основными конкурентами студентов являются украинские беженцы, которые также претендуют на дешевые варианты.