В Эстонии предсказали борьбу студентов с украинцами за дешевое жилье

ERR: эстонские студенты поборются с украинскими беженцами за доступное жилье

В Эстонии предсказали борьбу студентов и украинских беженцев за доступное жилье к началу учебного года. Об этом пишет местный портал ERR.

По словам исполнительного директора подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлиса Рянка, к началу учебного года стоимость аренды квартир возрастет с 500 до 600 евро. Основными конкурентами студентов являются украинские беженцы, которые также претендуют на дешевые варианты.

Кроме того, спрос на недорогое жилье в Эстонии подскочил из-за роста цен на электроэнергию. «Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду жилья ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле», — отметил Рянк.

Ранее власти Эстонии поддержали предложение президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу.

В настоящее время Евросоюз находится в стадии обсуждения нового пакета санкций против России. В него может также войти запрет на выдачу краткосрочных виз россиянам.