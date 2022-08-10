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В Эстонии предсказали борьбу студентов с украинцами за дешевое жилье

ERR: эстонские студенты поборются с украинскими беженцами за доступное жилье
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Фото: Marton Monus / Reuters

В Эстонии предсказали борьбу студентов и украинских беженцев за доступное жилье к началу учебного года. Об этом пишет местный портал ERR.

По словам исполнительного директора подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлиса Рянка, к началу учебного года стоимость аренды квартир возрастет с 500 до 600 евро. Основными конкурентами студентов являются украинские беженцы, которые также претендуют на дешевые варианты.

Кроме того, спрос на недорогое жилье в Эстонии подскочил из-за роста цен на электроэнергию. «Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду жилья ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле», — отметил Рянк.

Ранее власти Эстонии поддержали предложение президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу.

В настоящее время Евросоюз находится в стадии обсуждения нового пакета санкций против России. В него может также войти запрет на выдачу краткосрочных виз россиянам.

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Алиса Реброва
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