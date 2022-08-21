75-летняя дизайнер снялась в купальнике и раскрыла секрет своей стройности

75-летняя дизайнер Диана фон Фюрстенберг назвала плавание секретом своей стройности

Французский дизайнер Диана фон Фюрстенберг разместила фото в откровенном образе и восхитила фанатов, рассказав о своем способе сохранения моложавого внешнего вида. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

75-летняя модельер снялась в слитном купальнике ярко-красного цвета. На снимке ее образ дополняют часы и украшения, в частности, крупные браслеты и золотое колье на тонкой цепи. При этом видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж. «Селфи в 75 лет? Два часа плавания в день делают свое дело! Знаю, что я должна улыбаться, но мне трудно делать это наедине с собой», — раскрыла секрет своей стройности Фюрстенберг.

Упомянутый пост набрал более 20 тысяч лайков. Пользователи сети сделали комплименты дизайнеру. «Бесстрашная и красивая», «75? Не верю! Выглядишь фантастически», «В этом возрасте жизнь только начинается», «Невероятно! Вы — мое вдохновение», — писали юзеры.

В июле американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг снялась в откровенном виде в честь своего 73-летия и восхитила фанатов своей моложавой внешностью. На размещенных снимках модельер предстала в топе-бандо и мини-юбке розового цвета, украшенных пайетками.