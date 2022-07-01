73-летний дизайнер снялась в откровенном виде и удивила фанатов

73-летняя дизайнер Вера Вонг снялась в топе и мини-юбке и удивила фанатов внешностью

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг снялась в откровенном виде в честь своего 73-летия и восхитила фанатов. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных снимках модельер предстала в топе-бандо и мини-юбке розового цвета, украшенных пайетками. При этом образ кутюрье дополняли окрашенные в тон наряду пряди, а также диадема и цепочка с кулоном ювелирного бренда Janis Savitt.

В комментариях к публикации подписчики поздравили Вонг с праздником и высказали удивление по поводу ее моложавой внешности. «Ты не стареешь!», «Невероятная!», «Выглядишь потрясающе», «Ты действительно вдохновляешь нас, пожилых женщин», «Богиня», — отметили поклонники.

В ноябре 2020 года Вера Вонг поделилась секретом сохранения молодости с помощью водки. Дизайнер связывает свою нестареющую внешность со спортивным прошлым: в молодости она была профессиональной фигуристкой, а также ​​танцовщицей в американской балетной школе. «И, конечно, водка, ведь это так здорово иметь возможность расслабиться с помощью коктейля», — заключила звезда.