В Москву вернулся запах гари

Запах гари снова ощущается в ряде районов Москвы утром 21 августа

Запах гари вернулся в Москву утром в воскресенье, 21 августа, он снова ощущается в ряде районов столицы, видна легкая дымка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

О запахе сообщают жители северо-запада, юго-запада и востока Москвы. В центре города в небе также наблюдается небольшая задымленность, ощущается специфический запах гари.

В последние дни в Москве ощущается запах гари — его принес ветер из-за лесных пожаров в Рязанской области. Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о максимальной концентрации гари в воздухе в воскресенье, 21 августа.