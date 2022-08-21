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Диетолог раскрыла полезные свойства чайного гриба

Диетолог Соломатина: чайный гриб способен защитить сердце от негативных воздействий

Фото: Tim-Oliver Metz / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла полезные свойства чайного гриба в беседе с «Газетой. Ru».

«Чайный гриб богат пробиотиками которые поддерживают здоровье кишечника, иммунной системы, здоровый кишечник обеспечивает наше хорошее настроение и влияет на психическое состояние. Развитие многих заболеваний, например депрессии, связывают именно с состоянием кишечника», — сказала она.

Специалист добавила, что чайный гриб содержит в себе аминокислоты, которые оказывают влияние на нервную систему, регулируя умственную деятельность, настроение и сон.

Диетолог подчеркнула, что регулярное употребление напитка на основе чайного гриба способно защитить сердце и сосуды от негативных воздействий. При этом она призвала с осторожностью пить чайный гриб тем, кто страдает от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова рассказала, чем полезен напиток на основе чайного гриба. Она отметила, что чайный гриб — настоящий кладезь микроэлементов и природный источник антиоксидантов, с этим и связаны его полезные свойства.

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Марина Совина
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