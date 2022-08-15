Диетолог назвала неожиданные полезные свойства напитка на основе чайного гриба

Диетолог Плотникова: настоем из комбучи можно мыть волосы для избавления от перхоти

Напиток на основе чайного гриба, или, как его называют в мире, комбучи, обладает множеством известных и неожиданных полезных свойств, обусловленных его составом, рассказала диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала основные из них.

Чайный гриб, который в 1990-е годы выращивали практически на каждой кухне, а после незаслуженно забыли, — настоящий кладезь микроэлементов и природный источник антиоксидантов, с этим и связаны его полезные свойства, отметила Плотникова. Например, благодаря естественной кислоте настоем из комбучи можно мыть волосы для избавления от перхоти.

Настой комбучи содержит органические кислоты, ферменты, липиды, пробиотики, природные антибиотики, хлорофилл, глюкозу, фруктозу, сахарозу, витамины, гликозиды, минеральные вещества Кристина Плотникова Диетолог

Напиток богат такими микроэлементами, как гиалуроновая кислота, мукоитинсульфат, хондроитинсульфат, а также ферментами, помогающими справиться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и забыть про запоры и диарею.

Также, по словам врача, напиток на основе чайного гриба помогает избавиться от депрессии и улучшить психическое здоровье.

Однако у завоевывающего мир напитка есть и противопоказания. Например, его нельзя употреблять маленьким детям, беременным и кормящим женщинам. «Воздержаться от комбучи стоит также людям с повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью, нарушениями функции почек и печени, с пониженным давлением и подагрой», — предупредила Плотникова.

Ранее диетолог Кристина Плотникова рассказала, что ложка льняного масла натощак не так полезна, как об этом многие привыкли думать. Выпитое на голодный желудок масло может вызвать диарею.