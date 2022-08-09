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Диетолог развеяла миф о пользе ложки льняного масла натощак

Диетолог Кристина Плотникова: льняное масло натощак может вызвать диарею

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Льняное масло — натуральный источник ненасыщенных жирных кислот и множества витаминов, но в некоторых случаях его употребление может вызвать проблемы со здоровьем, рассказала диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла популярный в Сети миф о пользе ложки льняного масла натощак по утрам.

Льняное масло обеспечивает поступление в организм аминокислот Омега-3, Омега-6 и Омега-9, уточнила диетолог. Также в нем содержится большое количество витаминов А, Е, К, витамины группы В, а также лецитин, магний, фосфор, цинк, железо, бета-каротин.

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Но, несмотря на пользу льняного масла, пить его натощак не следует, особенно определенным категориям пациентов, предупредила нутрициолог. По ее словам, у некоторых людей употребление льняного масла натощак может вызвать диарею.

Жир, это относится ко всем маслам, на голодный желудок обладает желчегонным эффектом. При наличии камней в желчном пузыре прием льняного масла по утрам может закончиться перекрытием желчного протока и операцией

Кристина ПлотниковаДиетолог, нутрициолог

Плотникова добавила, что масло натощак может вызвать обострение панкреатита и гастрита, увеличить нагрузку на поджелудочную железу.

Чтобы получить максимальную пользу от любого растительного масла, надо добавлять его в салаты и готовые блюда, например, тушеные овощи, считает диетолог. «В этом случае масло принесет гораздо больше пользы. Льняное масло способствует снижению холестерина, улучшению работы почек, разжижению вязкой крови, нормализации метаболизма, укреплению волос и ногтей, повышению умственной работоспособности и снятию тревожности. И это далеко не полный список», — резюмировала Плотникова.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, как уменьшить зависимость от соли. Тем, кто привык к соленым блюдам, диетолог порекомендовала добавлять в блюда соль с пониженным содержанием хлорида натрия.

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Вера Владзиевская
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