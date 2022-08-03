Диетолог назвала способ уменьшить зависимость от соли

Диетолог Мухина: чрезмерное употребление соли способствует развитию гипертонии

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Sputnik назвала способ уменьшить зависимость от соли.

«Мы проводили исследование с вкусовыми сосочками людей. Некоторые люди привыкают к соли в качестве вкусового стимулятора. У них развивается полунаркотическая зависимость от соли», — сказала она.

По ее словам, данные исследования говорят о том, что такое поведение характерно для людей, которые страдают от гипертонии. Она предупредила, что чрезмерное употребление хлорида натрия способствует развитию этого заболевания.

Врач призвала снизить количество соли в рационе для снижения риска развития гипертонии. Тем, кто привык к соленым блюдам, диетолог порекомендовала добавлять в блюда соль с пониженным содержанием хлорида натрия.

Так, в костромской черной соли уменьшено содержание хлорида натрия. В ней также содержится йод, калий, сера и железо. «Розовая соль — главное, чтобы это был не фальсификат — содержит ионы магния, марганца, там есть медь, цинк, селен, калий, это практически минеральный препарат»", — добавила специалист.

Ранее диетолог Ирина Писарева назвала вредные продукты для завтрака. Она отметила, что для первого приема пищи не рекомендуются хлопья и быстрые завтраки, так как они не насыщают организм надолго.

