Диетолог назвала вредные продукты для завтрака

Врач-диетолог Писарева посоветовала отказаться от хлопьев на завтрак

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала вредные продукты для завтрака в беседе с RT.

По ее словам, завтрак должен быть максимально полезным и «давать энергию и заряд на целый день». Она отметила, что для первого приема пищи не рекомендуются хлопья и быстрые завтраки, так как они не насыщают организм надолго.

Также специалист подчеркнула, что выпечка, содержащая дрожжи, может вызывать вздутие и несварение. Кроме того, она посоветовала не употреблять на завтрак жирные сорта мяса, так как они долго перевариваются. По ее словам, это очень большая нагрузка для организма с утра. «Фрукты лучше есть после основного приёма пищи, в качестве перекуса», — добавила она.

Писарева также призвала не пить с утра цитрусовые соки. Она добавила, что на голодный желудок не стоит пить кофе, так как напиток «стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать выброс желчи».

Диетолог порекомендовала есть на завтрак легкобелковую пищу, например, яйца, творог, кисломолочную продукцию.

Ранее диетолог Марина Хоркавая предупредила, что традиционная окрошка на квасе может быть опасна для некоторых людей. Эксперт объяснила, что сочетание кваса с картофелем повышает аппетит, поэтому окрошку лучше не есть во время похудения.

