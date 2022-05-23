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Традиционную окрошку назвали опасной для некоторых людей

Диетолог Марина Хоркавая посоветовала не есть окрошку на квасе при похудении

Фото: Shutterstock

Диетолог Марина Хоркавая предупредила, что традиционная окрошка на квасе может быть опасна для некоторых людей. Об этом сообщают «Известия».

Эксперт объяснила, что сочетание кваса с картофелем повышает аппетит, поэтому окрошку лучше не есть во время похудения. Кроме того, она посоветовала с осторожностью употреблять это блюдо людям при язвенной болезни, высокой секреции желудка и других проблемах в работе желудочно-кишечного тракта.

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Хоркавая назвала не очень высокой калорийность традиционной окрошки. «Все зависит от ингредиентов, конечно, но, если мы берем картофель, огурцы, редис, яйца, мясные изделия, зелень и квас, то на 100 граммов получится 60 килокалорий. С жирной колбасой будет выше, но если вы любите блюдо с кефиром, то все будет зависеть от жирности кисломолочного продукта», — объяснила она.

Диетолог отметила, что окрошка на кефире содержит много кальция и витамины группы В, необходимые для хорошего состояния кожи, волос и нервной системы. Блюдо нормализует усвояемость пищи и нормализует обмен веществ, заключила она.

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Рузанна Акмалтдинова
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