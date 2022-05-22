Названы три самых вредных популярных у россиян салата

Диетолог Писарева назвала оливье, селедку под шубой и мимозу самыми вредными салатами

Российский диетолог Ирина Писарева назвала оливье, селедку под шубой и мимозу самыми вредными среди популярных у россиян салатов. Свое мнение она выразила в беседе с изданием Ura.ru.

«Оливье, наверное, самый популярный в России салат. Он является самым вредным, потому что в него добавляется майонез. Второе — там совмещается горошек, бобовые, крахмалистые, плюс чаще всего его делают с колбасой», — сказала Писарева. Кроме того, салат содержит большое количество соли, из-за чего получается калорийная «углеводная бомба», добавила она.

«Второй салат — это селедка под шубой. Они примерно одинаковы по популярности с оливье. Никто не делает его ни с йогуртом, ни со сметаной», — подчеркнула диетолог. По ее словам, 90 процентов россиян готовят его с майонезом, который содержит большое количество соли и сахара. «Людям, склонным к отекам и проблемам с почками, этот салат противопоказан», — предупредила специалист.

«Третий салат — мимоза. Наверное, все майонезные салаты самые популярные у россиян», — отметила она.

Для того чтобы сделать салаты менее калорийным и более полезным, диетолог посоветовала заменять колбасу на куриное филе, майонез на йогуртовый соус или оливковое масло, а яйца на авокадо. «В авокадо полезные жиры, и он не способствует выработке плохого холестерина, а в желтке яйца его много», — пояснила Писарева.

Ранее Писарева рассказала, что самым полезным и безопасным является шашлык из курицы. Она порекомендовала готовить птицу без кожи и не на сильном огне. Кроме того, удачным выбором для шашлыка является рыба — например, семга или форель.