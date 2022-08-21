В иракском городе Кербела произошло обрушение святыни, под завалами находятся люди

В иракском городе Кербела произошло обрушение в святыне имама Али, под завалами могут быть люди: предполагается, что потолок помещения обрушился из-за оползня; инцидент произошел накануне в субботу. Об этом сообщает местное информационное агентство INA.

По данным агентства, которое приводит полученную от управления гражданской обороны при МВД Ирака информацию, бригады гражданской обороны провели спасательные работы на месте обрушения. Из-под обломков удалось достать троих детей, которые вскоре были госпитализированы. Спасательные работы продолжались всю ночь. Бригады гражданской обороны доставили кислород, питьевую воду и еду для застрявших: спасатели сделали отверстия в щебне и бетонных блоках, чтобы передать людям припасы.

Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на местное управлении гражданской обороны сообщил, что восемь человек были спасены, шестеро остаются под обломками.