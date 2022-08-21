Российский врач озвучил рекомендации к новой вспышке коронавируса

Иммунолог Крючков: без госконтроля только 20 процентов россиян будут ходить в масках

В России к новой волне коронавируса стоит подготовить красные зоны, заявил иммунолог Николай Крючков. Также он подчеркнул, что в общественном транспорте может потребоваться перераспределение потоков, чтобы избежать больших скоплений людей в часы пик. В разговоре с «Лентой.ру» он озвучил рекомендации по подготовке к новой вспышке коронавируса.

Маски

Чтобы обезопасить себя от заболевания коронавирусом, людям необходимо защищаться масками, считает Крючков. Однако, по его мнению, никто не будет относиться к подобного рода рекомендациям всерьез без должного контроля государства.

«Необходимо носить маски в индивидуальном порядке, но государству нужно контролировать этот процесс. Если контроля не будет, то рассчитывать на соблюдение не придется. То есть носить их будут не 35 процентов, условно, а на уровне 20», — высказался иммунолог.

Транспорт

Крючков считает, что при серьезной вспышке коронавируса необходимо озаботиться перераспределением потоков людей в часы пик во избежание больших скоплений. «Необходима разгрузка транспорта. Нужно подумать, как можно сделать так, чтобы осенью часы пик были размазаны, скажем так», — отметил ученый.

Он также посоветовал проверить систему вентиляции в метро. «Это крайне важно. Уже понятно, что при правильной работе системы вентиляции можно существенно снизить риски заражения людей различными заболевания, в частности, коронавирусом», — указал медик.

Тест-системы

Иммунолог подчеркнул важность доступности для государства тест-систем. «Нужно резкое увеличения тестирования. Должен быть обеспечен широкий доступ к бесплатному тестированию и также в коммерческих лабораториях к платному», — высказался он.

Речь также идет и о доступности экспресс-тестов на антиген.

Доступность препаратов

Также, по словам Крючкова, сейчас важно обеспечить доступ препаратов для людей из групп риска. В первую очередь он указал на пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

«Эти группы нужно активно лечить. Если человек заболел ковидом, то есть у него как минимум положительный экспресс-тест на антиген, даже до того, ка будет известен ПЦР, при отсутствии противопоказаний незамедлительно нужно начинать лечение», — отметил Крючков.

В больницах распространение коронавируса всегда идет бурным ходом. К новой волне должны быть готовы красные зоны. И нужно подумать насчет противоэпидемических режимов в так называемых зеленых зонах. Много заражений происходит именно там, когда люди, лечась от других заболеваний, подхватывают коронавирус. И это совсем не единичные случаи Николай Крючков иммунолог

Кроме этого, больницы должны быть оснащены всем необходимым для лечения тяжело больных, заявил Крючков. Также медучреждения нужно обеспечить диагностическим оборудованием широкого спектра, заметил иммунолог.

В России за последние сутки выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 117 343. Ранее в беседе с «Лентой.ру» инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в России растянется по времени и будет достаточно продолжительным.