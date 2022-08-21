Российский врач озвучил рекомендации к новой вспышке коронавируса
В России к новой волне коронавируса стоит подготовить красные зоны, заявил иммунолог Николай Крючков. Также он подчеркнул, что в общественном транспорте может потребоваться перераспределение потоков, чтобы избежать больших скоплений людей в часы пик. В разговоре с «Лентой.ру» он озвучил рекомендации по подготовке к новой вспышке коронавируса.
Маски
Чтобы обезопасить себя от заболевания коронавирусом, людям необходимо защищаться масками, считает Крючков. Однако, по его мнению, никто не будет относиться к подобного рода рекомендациям всерьез без должного контроля государства.
«Необходимо носить маски в индивидуальном порядке, но государству нужно контролировать этот процесс. Если контроля не будет, то рассчитывать на соблюдение не придется. То есть носить их будут не 35 процентов, условно, а на уровне 20», — высказался иммунолог.
Транспорт
Крючков считает, что при серьезной вспышке коронавируса необходимо озаботиться перераспределением потоков людей в часы пик во избежание больших скоплений. «Необходима разгрузка транспорта. Нужно подумать, как можно сделать так, чтобы осенью часы пик были размазаны, скажем так», — отметил ученый.
Он также посоветовал проверить систему вентиляции в метро. «Это крайне важно. Уже понятно, что при правильной работе системы вентиляции можно существенно снизить риски заражения людей различными заболевания, в частности, коронавирусом», — указал медик.
Тест-системы
Иммунолог подчеркнул важность доступности для государства тест-систем. «Нужно резкое увеличения тестирования. Должен быть обеспечен широкий доступ к бесплатному тестированию и также в коммерческих лабораториях к платному», — высказался он.
Речь также идет и о доступности экспресс-тестов на антиген.
Доступность препаратов
Также, по словам Крючкова, сейчас важно обеспечить доступ препаратов для людей из групп риска. В первую очередь он указал на пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.
«Эти группы нужно активно лечить. Если человек заболел ковидом, то есть у него как минимум положительный экспресс-тест на антиген, даже до того, ка будет известен ПЦР, при отсутствии противопоказаний незамедлительно нужно начинать лечение», — отметил Крючков.
В больницах распространение коронавируса всегда идет бурным ходом. К новой волне должны быть готовы красные зоны. И нужно подумать насчет противоэпидемических режимов в так называемых зеленых зонах. Много заражений происходит именно там, когда люди, лечась от других заболеваний, подхватывают коронавирус. И это совсем не единичные случаи
Кроме этого, больницы должны быть оснащены всем необходимым для лечения тяжело больных, заявил Крючков. Также медучреждения нужно обеспечить диагностическим оборудованием широкого спектра, заметил иммунолог.
В России за последние сутки выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 117 343. Ранее в беседе с «Лентой.ру» инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в России растянется по времени и будет достаточно продолжительным.