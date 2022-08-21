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Глава немецкого Минфина анонсировал визит на Украину

Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что посетит Украину в конце лета или осенью 2022 года

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что в конце лета или осенью прибудет с визитом на Украину. Анонс своей поездки глава Минфина ФРГ сделал в интервью телеканалу ARD.

Он добавил, что сейчас обсуждает визит со своей коллегой, министром экономики Украины Юлией Свириденко.

Ранее Линднер пообещал упростить жителям страны жизнь на фоне роста цен на газ. С нового года в стране начнется масштабная реформа, направленная на софинансирование расходов на содержание жилья в свете роста цен на ЖКХ. С 1 января 2023-го вводятся также новые страховые выплаты, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

19 августа газета Die Welt заявила, что дипломаты Украины с начала июня неоднократно обращались к правительству Германии с просьбой передать Киеву больше оружия, однако в Берлине избегают новых поставок вооружений. Немецкие чиновники объясняют это тем, что техника нужна самой Германии.

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Николай Чигасов
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