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Китай проведет учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море

Китай проведет учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море 22 августа

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайскоv море. Об этом сообщает управление КНР по обеспечению безопасности на море, передает РИА Новости.

По информации ведомства, учения пройдут 22 августа с 02.00 (21.00 21 августа мск) до 16.00 (11.00 мск) недалеко от провинции Чжэцзян на востоке страны.

«Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен», — уточнил источник.

Ранее стало известно, что Япония намерена принять на вооружение более одной тысячи крылатых ракет большой дальности в связи с ростом напряженности в регионе и действиями Китая и Северной Кореи, такую возможность изучает правительство страны. Токио намерен преодолеть «разрыв» в количестве дальнобойных ракет с Пекином, поскольку тот размещает большое количество баллистических ракет неподалеку от японских островов Нансей и Кюсю, следует из заявления кабмина.

Марина Совина
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