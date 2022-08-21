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Япония захотела вооружиться дальнобойными ракетами из-за Китая

Yomiuri: Япония хочет принять на вооружение одну тысячу крылатых ракет большой дальности

Фото: Kyodo / Reuters

Японии захотела принять на вооружение более одной тысячи крылатых ракет большой дальности в связи с ростом напряженности в регионе и действиями Китая и Северной Кореи, такую возможность изучает правительство страны. Об этом пишет Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в японском кабинете министров.

По их словам, Токио намерен преодолеть «разрыв» в количестве дальнобойных ракет с Пекином, поскольку тот размещает большое количество баллистических ракет неподалеку от японских островов Нансей и Кюсю. Издание со ссылкой на данные американских военных утверждает, что китайские войска имеют порядка 1,9 тысячи баллистических ракет средней дальности наземного базирования и 300 крылатых ракет средней дальности, способных достичь японской территории.

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Кроме того, японские власти собираются модернизировать противокорабельные ракеты Type 12 наземного запуска, разработанные Mitsubishi Heavy Industries, увеличив их дальность с нескольких сотен до около примерно одной тысячи километров, что позволит им достигать территории Северной Кореи и Китая. Как пишет газета, версия ракеты для наземных пусковых установок поступит в Силы самообороны Японии в 2024 финансовом году, что на два года раньше, чем прежде планировалось.

Источники издания также утверждают, что власти Японии к концу 2022 года представят новую стратегию нацбезопасности, в которой будет упомянута «способность к контратаке» противника в целях самообороны.

Ранее генеральный секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Японии Такэо Акиба выразил протест главе канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи в связи с недавними военными учениями, которые Пекин проводил вокруг Тайваня на фоне визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси в начале августа.

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Марина Совина
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