Стало известно о подготовке еще двух терактов в Москве кроме убийства Дугиной

WarGonzo: в Москве планировалось еще два теракта кроме убийства дочери Дугина

В течение последних недель в Москве планировалось еще два теракта. О подготовке других атак кроме убийства дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи рассказал основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов.

По словам обозревателя, за несколько недель в столице предотвратили как минимум два теракта. «Мы не имеем морального права рассказывать, против кого конкретно они были направлены, но уверяем вас — террористам удалось зайти достаточно далеко», — рассказал он.

Пегов заявил, что в одном из случаев террористы не смогли бы пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) без помощи «агента внутри системы». По его словам, убийство Дугиной дает понять, что действовал не простой психопат-радикал. «Работала хорошо организованная сеть. Работала — продумано, методично, скоординировано. По факту — в столице была на какую-то часть реализованная террористическая атака», — заключил журналист.

Ранее политолог Сергей Марков сообщил, что Дугин попал в больницу после смерти дочери. Он выразил соболезнования философу в связи с гибелью его дочери. По словам политолога, единственные, кто радуются этому теракту, — это сторонники киевского режима.