Политолог Сергей Марков заявил, что Дугин находится в больнице после смерти дочери

Российский философ и общественный деятель Александр Дугин попал в больницу после смерти дочери Дарьи. Об этом сообщил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

«Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице», — рассказал политолог. Он выразил соболезнования философу в связи с гибелью его дочери. По словам политолога, единственные, кто радуются этому теракту, — это сторонники киевского режима. «Там ликование. И призывы к следующим терактам против лидеров российской медийной сферы», — указал он.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенного общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ). Предположительно, в автомобиле, в котором она погибла вечером в субботу, 20 августа, было установлено взрывное устройство.