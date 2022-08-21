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Начальник СБУ по Кировоградской области найден мертвым

Глава управления СБУ по Кировоградской области Наконечный найден мертвым в Кропивницком

Фото: Shutterstock

Глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым в субботу, 20 августа, в городе Кропивницком. Об этом этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, тело Наконечного с проникающим огнестрельным ранением обнаружила в квартире по улице Тарковского его супруга. По предварительным данным, он совершил акт самоубийства.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Наконечный занимал должность начальника УСБУ в Кировоградской области с января 2021 года. До назначения он работал в отделе контрразведки и в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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Варвара Кошечкина
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