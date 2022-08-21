В бундестаге раскритиковали предложение обтираться тряпками для экономии воды

Bild: бундестаг раскритиковал предложение обтираться тряпками от главы немецкого региона

Депутаты бундестага раскритиковал предложение премьер-министра земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана обтираться мокрыми тряпками для экономии воды. Об этом пишет издание Bild.

Вице-спикер парламента Германии Вольфганг Кубики заявил, что Кречман, лидер парламентской фракции Зеленых, со сторонниками приближают своими действиями «цивилизационный регресс». «Если государство устанавливает правила личной гигиены, то мы достигли уровня ниже некуда», — заявил политик.

Кубики поддержала депутат от партии ХДС Мария-Лена Вайс, заявив, что подобные ограничения не помогут справиться с энергетическим кризисом, начавшимся вместе со специальной военной операцией России на Украине.

Ранее стало известно, что жителей Великобритании власти призвали мыться в душе на минуту меньше, чтобы экономить воду. Правительством была поставлена цель сократить ежедневное потребление воды на четверть к 2050 году со 145 литров до 110 литров в день.