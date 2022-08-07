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Британцев призвали мыться на минуту меньше

The Sunday Times: для экономии воды британцам посоветовали мыться в душе на минуту меньше

Фото: Unsplash

Жителей Великобритании призвали мыться в душе на минуту меньше, чтобы экономить воду. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в компаниях по водоснабжению.

Поставлена цель сократить ежедневное потребление воды на четверть к 2050 году со 145 литров до 110 литров в день. Газета отмечает, что экономия 30 литров воды эквивалентна трем циклам мытья в посудомоечной машине в режиме eco или шести смывам в современном туалете. Кроме того, британские власти приняли решение, что нужно построить первый с 1992 года резервуар для хранения воды. Ожидается, что он будет готов к 2029 году.

Экономить воду власти призывают на фоне аномальных температур. В июле в европейских странах установилась рекордная жара. 19 июля в Великобритании зафиксировали самое высокое значение температуры за всю историю измерений: в районе столичного аэропорта Хитроу было 40,2 градуса. Засуха привела к тому, что исток реки Темзы, который находится в графстве Глостершир, пересох и сместился на восемь километров вниз по течению. «В условиях нашего меняющегося климата мы можем ожидать, что частота и серьезность таких периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться, с усилением конкуренции за истощающиеся ресурсы», — предупредил Роб Коллинз из британской благотворительной организации The Rivers Trust.

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Сильная засуха пришла и во Францию. Чтобы бороться с ней, власти сформировали антикризисный штаб. Он будет координировать водоснабжение наиболее пострадавших районов, а также контролировать влияние засухи на сельское хозяйство и производство энергии. Премьер-министр Элизабет Борн также обратила внимание граждан на необходимость экономить воду.

С аналогичным призывом к гражданам обратились и власти Молдавии. Из-за низкого уровня воды в реках введен так называемый красный код опасности. Министерство сельского хозяйства республики также призвало объявить режим ЧП в связи с засухой и сложностями с ирригацией.

Жара поставила под угрозу Германию, которая считается главной экономикой Европы. Концерн Uniper предупредил, что ему скорее всего придется сократить производство на двух ключевых угольных электростанциях в стране. Причина — мелеющий из-за засухи Рейн, по которому стало практически невозможно перевозить грузы.

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Платон Щукин
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