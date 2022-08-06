Франция сформировала антикризисный штаб для борьбы с рекордной засухой

Bloomberg: премьер Франции Борн заявила о создании штаба для борьбы с рекордной засухой

Французское правительство сформировало антикризисный штаб, чтобы справиться с самой сильнейшей засухой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Элизабет Борн.

По словам агентства, созданное подразделение будет координировать водоснабжение наиболее пострадавших районов, а также контролировать влияние засухи на сельское хозяйство и производство энергии. Премьер также обратила внимание граждан на необходимость экономить воду, заявив, что «там, где это необходимо» ограничения будут продолжать действовать.

«Эта засуха — самая сильная из когда-либо зарегистрированных в нашей стране. Отсутствие дождя усугубляется накоплением последовательных волн тепла, которые усиливают испарение и потребность в воде», — подчеркнула премьер.

Ситуация привела к тому, что правительство ввело ограничения на воду в 93 из 96 административных районов. 5 августа министр правительства, что более 100 городов остались без питьевой воды. Меры по водосбережению включают запрет на орошение растений. Минсельхоз страны накануне сообщил, что из-за жаркой и сухой погоды урожайность основных культур в этом году снизится, в том числе кукурузы — примерно на 19%.

Летом 2022 года почти половине территории Евросоюза предрекли сильную засуху. О предстоящей угрозе предупредил Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК). Еще 24 июля в 88 департаментах Франции ограничили потребление воды.