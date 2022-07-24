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В 88 департаментах Франции ограничили потребление воды

Из-за угрозы засухи в 88 департаментах Франции введены ограничения на потребление воды

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Из-за угрозы засухи в 88 департаментах Франции введены различные ограничения на потребление воды. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Отмечается, что в некоторых департаментах региона Пэи-де-ла-Луар и Новая Аквитания объявлен красный уровень угрозы засухи, при котором использование воды ограничивается для любых неприоритетных целей, включая сельскохозяйственные нужды. На востоке Франции уровень угрозы преимущественно желтый или оранжевый, при которых вводятся ограничения на мытье машин и использование воды в частных садах.

В настоящее время угроза засухи растет из-за аномальной затяжной жары и отсутствия дождей.

Ранее в июле Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК) предрек сильную засуху летом 2022 года почти половине территории Евросоюза.

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Евгений Шульгин
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