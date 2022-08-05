Министр экологии Франции Бешу заявил, что более 100 коммун остались без питьевой воды

Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за засухи. Об этом заявил министр экологических преобразований Пятой республики Кристоф Бешу, передает РИА Новости.

«В более 100 коммунах Франции сегодня больше нет питьевой воды… В некоторые места питьевую воду доставляют на грузовиках, поскольку в трубах ничего не осталось», — пожаловался министр. По его словам, во Франции необходимо ужесточить ограничения на использование питьевой воды.

29 июля стало известно, что власти 93 из 96 материковых департаментов Франции ввели массовые ограничения на потребление воды на фоне сильной засухи. В зависимости от ситуации в департаменте меры по ограничению воды различаются. В некоторых частях страны запрещено в определенное время поливать сады и заниматься сельским хозяйством. В департаментах с самой сложной обстановкой разрешено использовать воду только для питья, тушения пожаров и для сферы здравоохранения.

Ранее из-за угрозы засухи различные ограничения на потребление воды ввели в 88 департаментах Франции. В некоторых департаментах региона Пэи-де-ла-Луар и Новая Аквитания объявили красный уровень угрозы, при котором использование воды ограничивается для любых неприоритетных целей, включая сельскохозяйственные нужды.