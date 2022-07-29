Во Франции массово ограничили потребление воды

BMFTV: в 93 департаментах Франции ввели ограничения на потребление воды из-за засухи

В 93 из 96 материковых департаментов Франции ввели массовые ограничения на потребление воды на фоне сильной засухи. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В зависимости от ситуации в департаменте меры по ограничению воды различаются. В некоторых частях страны запрещено в определенное время поливать сады и заниматься сельским хозяйством. В департаментах с самой сложной обстановкой разрешено использовать воду только для питья, тушения пожаров и для сферы здравоохранения.

По данным Министерства экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства Франции, из-за отсутствия осадков и высоких температур ситуация в стране остается критической. В материковой части страны засуха не охватила только Париж, департамент О-де-Сен и коммуну Сен-Дени. Июль 2022 года стал для Франции самым засушливым с 1959 года.

Ранее из-за угрозы засухи различные ограничения на потребление воды ввели в 88 департаментах Франции. В некоторых департаментах региона Пэи-де-ла-Луар и Новая Аквитания объявили красный уровень угрозы, при котором использование воды ограничивается для любых неприоритетных целей, включая сельскохозяйственные нужды.