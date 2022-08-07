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Власти Молдавии призвали экономить воду из-за засухи

В Молдавии ввели «красный код» опасности из-за засухи и проблем с ирригацией

Фото: Unsplash

Власти Молдавии призвали экономить из-за засухи водные ресурсы. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, причиной этого стал низкий уровень воды в реках, в связи с чем гидрометслужба до 15 августа ввела так называемый красный код опасности. Министерство сельского хозяйства республики также призвало объявить режим ЧП в связи с засухой и сложностями с ирригацией.

Метеорологи Молдавии назвали текущую засуху сильнейшей за десятилетия. Ожидается, что она приведет к потере трети всего урожая пшеницы.

27 июля Министерство окружающей среды Молдавии анонсировало введение режима экономии воды из-за сильнейшей засухи в большинстве районов страны.

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Владимир Седов
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