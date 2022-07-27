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Молдавия введет режим экономии воды из-за засухи

Министерство окружающей среды Молдавии введет режим экономии воды из-за засухи

Кадр: TV8.md

Министерство окружающей среды Молдавии анонсировало введение режима экономии воды из-за сильнейшей засухи в большинстве районов страны. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По прогнозам чиновников, низкий уровень воды в Днестре сохранится как минимум до конца июля. Сейчас он составляет около 30-40 процентов от среднемесячных многолетних значений, а в большинстве малых рек — 10-20 процентов.

На фоне угрозы полного обмеления водоемов министерство решило поддерживать давление в трубах на минимальном уровне и подавать влагу для граждан только с 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00. Также гражданам запретят поливать растения и мыть машины в светлое время суток.

«Есть много способов для экономии воды, все начинается с нас», — говорится в сообщении.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала жителей готовиться к тяжелой зиме из-за нехватки газа в хранилищах. Она попросила их заняться утеплением домов своими силами и предупредила, что вскоре страна может перестать получать энергоносители из России.

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Алевтина Запольская
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