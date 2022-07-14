Санду призвала молдаван утеплять дома из-за нехватки газа

Президент Молдавии Санду призвала граждан готовиться к тяжелой зиме и утеплять дома

Европейские страны готовятся к тяжелой зиме из-за нехватки газа в хранилищах, и гражданам Молдавии также следует принять меры на этот счет. Об этом заявила президент республики Майя Санду, ее цитирует «Sputnik Молдавия».

По словам политика, из-за напряженной внешнеполитической ситуации Россия может «отключить всех» от поставок энергоносителей. В этой обстановке она призвала молдаван самостоятельно позаботиться о своем жилище.

«Это означает, насколько возможно, теплоизолировать дома, чтобы снизить потери тепла», — пояснила Санду.

Глава государства отметила, что правительство ведет переговоры с новыми импортерами газа на случай, если республика окажется отрезана от поставок. При этом она подчеркнула, что не жалеет о своем решении отказаться от поездки в Москву ради сделки по топливу.

«Я не хочу продавать кусок страны только для того, чтобы в течение полугода у нас газ был дешевле <...> Да, сейчас тяжело, тяжело для всех. Потому что в свое время не развивали альтернативные варианты, не делались инвестиции в энергетические проекты», — объяснила она свой отказ.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал граждан свергнуть действующее правительство вместе с Санду и «вернуть страну к нормальной жизни». Он заверил, что после его ухода власть не добилась ни одного положительного изменения в жизни граждан.