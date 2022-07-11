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Додон призвал свергнуть действующую власть Молдавии

Экс-президент Молдавии Додон призвал свергнуть действующую власть страны

Фото: Aurel Obreja / AP

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал свергнуть действующую власть страны, чтобы провести досрочные выборы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ровно год назад граждане Молдавии проголосовали за партию, которая оказалась самой лживой и некомпетентной в истории Республики Молдавия — за партию "Действие и солидарность"», — сказано в публикации бывшего президента.

По его словам, депутаты правящей партии не заслуживают своего мандата и должны быть свергнуты. Их уход с политической арены обеспечит возвращение к нормальной жизни, отметил политик, а также вернет страну к устойчивому экономическому развитию.

По мнению бывшего главы государства, партия президента страны Майи Санду не показала ни одного положительного достижения. Более того, он указал ухудшение ситуации в стране, объяснив это ростом инфляции, обесцениванием зарплат и пенсий, а также эмиграцией населения за границу.

Додон подчеркнул, что правящей партией управляют внешние политические факторы. «[Внешние силы] хотят превратить территорию нашей страны в поле битвы НАТО против России», — заключил он.

Ранее экс-президент Молдавии заявил о принуждении республики к покупке оружия НАТО. По его словам, страну заставляют покупать вооружение Североатлантического альянса, чтобы использовать его против Востока.

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Анастасия Заикина
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