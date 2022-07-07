Бывший президент Молдавии Додон заявил о принуждении страны к покупке оружия НАТО

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о принуждении республики к покупке оружия НАТО. Об этом он рассказал в эфире телеканала Publika TV.

По его словам, Молдавию заставляют покупать вооружение Североатлантического альянса, чтобы использовать его против Востока.

«Нас заставляют покупать западное, натовское вооружение, возможно, старое. Я знаю по неофициальным каналам, что Молдавии поставляется оружие, а это значит, что оно должно выстрелить. Оно будет стрелять не против Запада, оно должно выстрелить в сторону Востока», — отметил политик.

Ранее Додон предрек, что действующая власть Молдавии будет править не дольше нескольких месяцев. По его мнению, в ближайшей перспективе правящая партия республики «Действие и солидарность» сбежит из страны.