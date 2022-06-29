Додон предсказал срок правления действующей власти Молдавии

Экс-президент Додон заявил, что нынешняя власть Молдавии будет править несколько месяцев

Действующая власть Молдавии будет править не дольше нескольких месяцев. Такой срок предсказал экс-президент страны Игорь Додон в обращении перед манифестантами, передает РИА Новости.

«Очень-очень скоро правящая партия "Действия и справедливости" сбежит из Молдавии», — заявил политик пришедшим поддержать его у здания Апелляционной палаты Кишинева.

Протестующие собрались у палаты, куда прибыл Додон и его адвокаты, чтобы запросить изменение нынешней меры наказания в виде домашнего ареста. «Сейчас очень жарко, прошу вас разойтись. Все равно победа будет за нами», — заключил бывший президент.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Додона 24 мая. Его подозревают в государственной измене и коррупции. 26 мая суд отправил экс-президента республики под домашний арест на 30 суток, а позже снова продлил заключение на аналогичный срок.