Игоря Додона задержали по подозрению в госизмене

Экс-президента Молдавии Додона задержали по подозрению в госизмене

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру страны.

Как заявила журналистам исполняющая обязанности главы ведомства Елена Казакова, политику также инкриминируют коррупционные преступления. Эти подозрения, по ее словам, подтвердились после обыска в доме политика, который прошел 24 мая.

Ранее Генеральная прокуратура республики возбудила против экс-президента уголовное дело из-за видеозаписей, обнародованных летом 2020 года депутатом Юрием Реницэ. На них была снята встреча бывшего молдавского лидера с экс-главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года, во время которой последний передал Додону пакет с, предположительно, крупной суммой денег.

Экс-президент не признает своей вины и связывает уголовные дела с попыткой давления на молдавскую оппозицию.