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Безопасность главной экономики Европы оказалась под угрозой из-за реки

В Германии сократят производство на угольных электростанциях из-за мелеющего Рейна

Фото: L N / Unsplash

Энергетическая безопасность Германии, которую называют главной экономикой Европы, оказалась под угрозой из-за мелеющего Рейна. Концерн Uniper предупредил, что ему скорее всего придется сократить производство на двух ключевых угольных электростанциях в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за того, что уровень воды в реке продолжает снижаться, по ней стало сложно доставлять грузы, а вскоре логистика рискует и попросту быть парализована. До начала сентября на электростанции Штаудингер-5 мощностью 510 мегаватт компании Uniper и на станции Даттельн-4 мощностью 1000 мегаватт может быть «нерегулярная работа» из-за ограниченных объемов угля.

Европа переживает самый тяжелый энергетический кризис за последние десятилетия, поскольку Россия ограничивает поставки природного газа на фоне обострения напряженности в связи с происходящим на Украине. Ограничение движения по одной из самых важных рек континента, усугубляемое изменением климата, может нарушить поставки всего, от топлива до химикатов, поскольку страны спешат сделать запасы перед зимой.

Сохраняющаяся жара в Европе приводит к росту оптовых цен на электричество из-за более активного использования кондиционеров, однако даже с изменением погоды рассчитывать на нормализацию ситуации не приходится — угроза может оказаться гораздо более долгосрочной. Причина возможного усугубления кризиса заключается в засухе, которая распространяется по региону — от Германии до Португалии.

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Платон Щукин
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