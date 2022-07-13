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Угрозу экономике Европы обнаружили в погоде

Автор Bloomberg указал на угрозу усугубления энергетического кризиса из-за засухи в Европе

Фото: Nacho Doce / Reuters

Сохраняющаяся жара в Европе приводит к росту оптовых цен на электричество из-за более активного использования кондиционеров, однако даже с изменением погоды рассчитывать на нормализацию ситуации не приходится — угроза может оказаться гораздо более долгосрочной. Причина возможного усугубления кризиса заключается в засухе, которая распространяется по региону — от Германии до Португалии, пишет колумнист Bloomberg Хавьер Блас.

Засуха создает препятствия для работы гидроэлектростанций — производство энергии на них уже заметно сокращается в Испании и Франции, — однако проблемы обнаруживаются и для иных видов генерации. Так, по воде доставляется топливо на угольные электростанции, реки используются и для охлаждения на АЭС, указал автор.

Без всех этих типов электростанций Европа для обеспечения функционирования экономики сможет полагаться только на возобновляемые источники энергии, также зависящие от капризов погоды, — и на газ, поставки которого Россия сократила.

В Германии заметно мелеет река Рейн, уровень воды стал рекордно низким за 15 лет. Проблема может ударить по доставке грузов в целом, в том числе это касается и нефтепродуктов. «Это может стать двойным ударом по немецким коммунальным службам, поскольку они уже столкнулись с нехваткой судов», — прокомментировал ситуацию основатель консультационной фирмы по рынку угля Perret Associates Вильгельм Перре.

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Платон Щукин
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