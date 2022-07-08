Появилась новая причина усиления энергокризиса в Европе

Bloomberg: низкий уровень воды в Рейне усиливает энергический кризис в Германии

Рекордное за 15 лет обмеление реки Рейн стало новой причиной обострения энергетического кризиса в Европе. Низкий уровень воды угрожает перебоями в европейских поставках угля, сообщает Bloomberg.

Из-за обмеления на баржи теперь не могут загружать столько же энергетического угля как раньше: например, судно вместимостью 2500 тонн сможет взять на борт лишь 1600 тонн. Сложившаяся ситуация может повлиять на доставку всего, от угля до нефтепродуктов, поскольку регион спешит запастись энергоносителями в перед наступлением зимы. «Это может стать двойным ударом по немецким коммунальным службам, поскольку они уже столкнулись с нехваткой судов», — прокомментировал основатель консультационной фирмы по рынку угля Perret Associates Вильгельм Перре.

В преддверии зимнего сезона страны ЕС запасаются топливом и закачивают газ в хранилища. В настоящий момент они наполнены примерно на 50 процентов. Однако над регионом нависла угроза недополучить нужные объемы топлива к началу отопительного сезона. Это связано с политикой некоторых стран, отказывающихся от оплаты российского газа в рублях, а также с сокращением поставок топлива из России. Спасением от надвигающегося полномасштабного энергетического кризиса в регионе может стать только теплая зима.