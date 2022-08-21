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В Нижнем Новгороде на День города пройдет гастрофестиваль

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 21 августа

Фото: «Нижний800»

В Нижнем Новгороде на День города, 20 и 21 августа, пройдет фестиваль «Гастрономическая Рождественская». Об этом сообщает портал «Нижний 800».

На мероприятии гости смогут продегустировать блюда от местных шеф-поваров, традиционную нижегородскую кухню, современный стрит-фуд, попробовать локальные фермерские продукты, а также авторские безалкогольные коктейли. Кроме того, в рамках мероприятия будут проводиться мастер-классы по приготовлению еды из локальных продуктов от шеф-повара ресторана «Безухов» Александра Голышева,.

«Для посетителей гастрофестиваля будут работать весь день лаунж ЦИПР, где все желающие смогут зарядить свои девайсы с помощью специальных зарядных станций, отдохнуть на удобных пуфиках и перекусить с комфортом», — рассказали организаторы праздника.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 17 августа стартовал фестиваль воздухоплавания «Приволжская Фиеста», который продлится до 21 августа. в рамках мероприятия состоятся привязные подъемы и ночное свечение. 

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Валентина Процкова
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