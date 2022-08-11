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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль воздухоплавания

Фестиваль «Приволжская Фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 августа

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Нижнем Новгороде с 17 по 21 августа пройдет фестиваль воздухоплавания «Приволжская Фиеста». Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в небо поднимутся 20 команд аэростатов из разных регионов России. Помимо свободной программы, в рамках мероприятия состоятся привязные подъемы и ночное свечение. Точная площадка старта пока неизвестна, она будет зависеть от направления ветра.

«Приволжская Фиеста» проводится в Нижнем Новгороде не впервые — в 2021 году мероприятие было посвящено 800-летнему юбилею города и стало самым массовым воздухоплавательным фестивалем за всю его историю.

Ранее, 10 августа, в Нижнем Новгороде стартовал фестиваль графики. Для гостей и жителей города экскурсии, выставки, лекции, а также семейные и музыкальные мероприятия. Отмечается, что целью фестиваля является ознакомление россиян с широким спектром выразительных средств и техник графики, а также различными коллекциями этого вида искусства.

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Мария Гейн
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