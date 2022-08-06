В Нижнем Новгороде с 10 августа по 13 ноября будет проходить фестиваль графики

В Нижнем Новгороде впервые пройдет фестиваль графики, мероприятие будет проходить с 10 августа по 13 ноября 2022 года. Как уточняет портал «Нижний 800», в роли организаторов выступают Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина («Арсенал») и Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ), которым оказывает поддержку областной Минкульт.

Для гостей и жителей города организаторы подготовили насыщенную программу, включающую экскурсии, выставки, лекции, а также семейные и музыкальные мероприятия. Отмечается, что целью фестиваля является ознакомление россиян с широким спектром выразительных средств и техник графики, а также различными коллекциями этого вида искусства.

Более подробно ознакомиться со всем перечнем запланированных мероприятий можно на сайте ГЦСИ «Арсенал».

Ранее сообщалось, что в городе Армавир в Краснодарском крае 27 августа пройдет первый в городе гастрономический фестиваль «Лаваш-фест». Уточнялось, что мероприятие состоится на территории парка «Городская роща».