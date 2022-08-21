Россия призвала США ликвидировать свое химическое оружие

Посольство России призвало США ликвидировать свое химоружие и не вмешиваться в дела Москвы

Посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить уклоняться от ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела Москвы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году Россия полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден Организацией по запрещению химического оружия», — заявило посольство в ответ на очередные обвинения госдепартамента США, связанные с отравлением учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального.

Российские дипломаты напомнили, что именно США остаются единственной страной, которая до сих пор не избавилась от своего химического арсенала.

«Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела», — говорится в сообщении.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили.