Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия призвала США ликвидировать свое химическое оружие

Посольство России призвало США ликвидировать свое химоружие и не вмешиваться в дела Москвы

Фото: Japan's Ministry of Defense / Reuters

Посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить уклоняться от ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела Москвы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году Россия полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден Организацией по запрещению химического оружия», — заявило посольство в ответ на очередные обвинения госдепартамента США, связанные с отравлением учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального.

Российские дипломаты напомнили, что именно США остаются единственной страной, которая до сих пор не избавилась от своего химического арсенала.

«Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела», — говорится в сообщении.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Дочь российского философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
В Совфеде озвучили условие для снижения напряженности между Россией и НАТО
Оспу обезьян выявил на популярном у россиян курорте
Мировые цены на хлопок резко выросли из-за жары
Знаменитый стилист Лисовец назвал тренд моды будущего
Украинские беженцы начали покидать Испанию из-за голода
Препарат против диабета оказался эффективным против тяжелого COVID-19
Россия призвала США ликвидировать свое химическое оружие
Больше половины немцев оказались недовольными работой правительства ФРГ
Фьюри оценил поединок Усика и Джошуа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.