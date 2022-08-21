Германии предрекли провал при запуске «Северного потока-2»

Министр экономики ФРГ Хабек назвал возможный запуск «Северного потока-2» провалом Германии

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если бы Германия поддержала сейчас запуск российского газопровода «Северный поток-2», то это стало бы для нее политическим крахом. Слова Хабека приводит ТАСС.

На встрече с гражданами в рамках дня открытых дверей Хабек назвал возможный запуск «Северного потока-2» провалом Германии. «В данном случае я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска "Северного потока-2", этого газа, возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом», — предрек он.

Министр добавил, что при запуске трубопровода Германия растопчет уверенность в себе, свои ценности и отношение к президенту России Владимиру Путину.

Ранее Хабек заявил о капитуляции Европы в случае одобрения «Северного потока-2». Запуск проекта «вновь увеличил бы нашу зависимость от российского газа, [а это] прямо противоположно тому, над чем мы работали здесь последние полгода (...), это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», — подчеркнул министр.

