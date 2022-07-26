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В Германии заявили о капитуляции Европы в случае одобрения «Северного потока-2»

Глава минэкономики ФРГ заявил о капитуляции Европы в случае одобрения «Северного потока-2»

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Если Германия одобрит эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», это будет означать капитуляцию Европы перед Россией, считает министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Цитату приводит ТАСС.

«Одобрение "Северного потока-2" вновь увеличило бы нашу зависимость от российского газа, [а это] прямо противоположно тому, над чем мы работали здесь последние полгода (...), это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», — заявил Хабек.

«Северный поток-2» так и не стали вводить в эксплуатацию из-за начавшейся российской военной спецоперации на Украине. Хотя некоторые немецкие политики призывают в срочном порядке ввести его в эксплуатацию, власти ФРГ не торопятся идти не это.

Виктория Кондратьева
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