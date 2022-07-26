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Европейские страны запаниковали из-за снижения поставок российского газа

Express: решение «Газпрома» о снижении поставок газа вызвало панику в странах Евросоюза

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Европейские страны поддались панике из-за озвученного «Газпромом» решения снизить ежедневные поставки российского газа по «Северному потоку», сообщает обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол.

33миллиона

кубических метров российского газа будет ежедневно поставляться в Европу по «Северному потоку»

Министры энергетики стран Европейского союза (ЕС) решили провести экстренное заседание по данному вопросу, обсудив также необходимость экономии газа. Автор материала подчеркнул, что возможность подобного развития событий вызывала опасения у Еврокомиссии (ЕК), так как 40 процентов поставляемого в государства ЕС газа импортируется из России.

И пока большая часть ЕС чувствует последствия газового давления, из-за которого энергетический кризис начинает выходить из-под контроля, показывая власть России над поставками в Европу, блок старается изо всех сил избежать кошмарного сценария на зиму

Джейкоб Полрепортер газеты Express

Действия стран Евросоюза

Представители государств ЕС сначала разошлись во мнении в вопросе сокращения потребления газа на 15 процентов, однако позже все же смогли согласовать чрезвычайный план по сокращению потребления голубого топлива. Его планируют утвердить на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе 26 июля.

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При этом глава МИД и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что предложение ЕК является практически неосуществимым. Он выразил свое непонимание по поводу того, как именно должно выглядеть сокращение потребления газа и отметил, что европейским руководителям и раньше не стоило «обманывать людей», а рассказать о реальной ситуации в энергетике.

Работа газопроводов

На фоне снижения ежедневного объема поставок газа в Европу через «Северный поток», старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит оценил возможность полной остановки работы газопровода. Он назвал такой исход маловероятным, но подчеркнул, что такая возможность все же имеется. По его мнению, России удастся уговорить западные страны предоставить более выгодные условия ремонта турбин или гарантии возврата в том случае, если она будет поставлять хотя бы малые объемы газа.

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В федеральном министерстве экономики и защиты климата ФРГ указали на то, что Германия не видит технических причин для снижения прокачки газа по «Северному потоку». В ведомстве добавили, что необходимые условия согласования экспорта турбины, которые проводятся из-за санкций, выполнены.

Член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре, в свою очередь, призвал в срочном порядке запустить «Северный поток-2», который так и не стали вводить в эксплуатацию из-за начавшейся российской военной спецоперации на Украине.

«Северный поток-2» нужно быстро принять в эксплуатацию, также следует возобновить переговоры по решению конфликта

Штеффен Котречлен партии «Альтернатива для Германии»
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Марина Совина
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