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Экономика

Оценена возможность полной остановки работы «Северного потока»

Экономист Смит считает, что остановка «Северного потока» возможна, но маловероятна

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит в беседе с РИА Новости оценил возможность полной остановки работы «Северного потока», являющегося ключевым газопроводом, по которому происходит транспортировка газа из России в европейские страны.

По мнению экономиста, такая возможность существует, но является крайне маловероятной. Он считает, что России удастся уговорить западные страны предоставить более выгодные условия ремонта турбин или гарантии возврата в том случае, если она будет поставлять хотя бы малые объемы газа.

Ранее стало известно, что российская корпорация «Газпром» увеличит поставки газа в Италию с 21 миллиона до 36 миллионов кубометров после возобновления работы «Северного потока». В итальянской нефтегазовой группе Eni сообщили, что представят обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок.

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Марина Совина
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