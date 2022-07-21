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«Газпром» увеличит поставки газа в Италию

Eni: «Газпром» увеличит поставки газа в Италию до 36 миллионов кубометров в сутки

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российская корпорация «Газпром» увеличит поставки газа в Италию с 21 миллиона до 36 миллионов кубометров после возобновления работы «Северного потока», сообщили в итальянской нефтегазовой группе Eni.

«"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 36 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в объеме около 21 миллиона кубометров, которые осуществлялись в последние дни», — сказано в сообщении.

В Eni уточнили, что представят обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок.

О возобновлении поставок газа в Европу по «Северному потоку» 20 июля сообщили источники Reuters. Приостановка была плановой, работы начались 11 июля и должны были продлиться 10 дней. По словам собеседников агентства, прокачка возобновится вовремя, но на мощности меньше максимальной (160 миллионов кубометров в день).

Работающий в Германии газотранспортный оператор OPAL Gastransport предположил, что газопровод будет работать на 40 процентов мощности.

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Варвара Кошечкина
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