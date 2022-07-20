В Германии оценили мощность «Северного потока» при возобновлении поставок
Поставки газа по «Северному потоку» должны быть возобновлены утром 21 июля, предполагается, что газопровод будет работать на 40 процентов мощности, заявил работающий в Германии газотранспортный оператор OPAL Gastransport.
Предполагается, что работы завершат к 6 утра, однако в силу технических причин полноценная эксплуатация станет возможна в течение нескольких часов после этого. Оценка по поводу объемов прокачки основана на текущих заявках на транспортировку.
О возобновлении прокачки 20 июля сообщили источники Reuters. Приостановка была плановой, работы начались 11 июля и должны продлиться 10 дней. По словам собеседников агентства, прокачка возобновится вовремя, но на мощности меньше максимальной (160 миллионов кубометров в день).
Объемы были сокращены еще с середины прошлого месяца, что «Газпром» мотивировал техническими причинами — невозможностью вернуть из ремонта в Канаде нужную турбину. «Они ["Газпром"] вернутся к уровням, которые были до 11 июля», — уточнил источник.