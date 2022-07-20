В Германии оценили мощность «Северного потока» при возобновлении поставок

Оператор ФРГ заявил о работе «Северного потока» на 40 процентов при возобновлении поставок

Поставки газа по «Северному потоку» должны быть возобновлены утром 21 июля, предполагается, что газопровод будет работать на 40 процентов мощности, заявил работающий в Германии газотранспортный оператор OPAL Gastransport.

Предполагается, что работы завершат к 6 утра, однако в силу технических причин полноценная эксплуатация станет возможна в течение нескольких часов после этого. Оценка по поводу объемов прокачки основана на текущих заявках на транспортировку.

О возобновлении прокачки 20 июля сообщили источники Reuters. Приостановка была плановой, работы начались 11 июля и должны продлиться 10 дней. По словам собеседников агентства, прокачка возобновится вовремя, но на мощности меньше максимальной (160 миллионов кубометров в день).

Объемы были сокращены еще с середины прошлого месяца, что «Газпром» мотивировал техническими причинами — невозможностью вернуть из ремонта в Канаде нужную турбину. «Они ["Газпром"] вернутся к уровням, которые были до 11 июля», — уточнил источник.