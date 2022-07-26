В бундестаге призвали быстро запустить «Северный поток-2»

Депутат бундестага Котре призвал быстро принять в эксплуатацию «Северный поток-2»

Член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре в беседе с ТАСС выступил с призывом в конечном итоге запустить газопровод «Северный поток-2», который так и не стали вводить в эксплуатацию из-за начавшийся российской военной спецоперации на Украине.

«"Северный поток-2" нужно быстро принять в эксплуатацию, также следует возобновить переговоры по решению конфликта [на Украине]», — заявил депутат бундестага.

Ранее стало известно, что газ вновь начал поступать в ФРГ по «Северному потоку» после завершения технических работ. Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля по согласованию со всеми причастными сторонами. При этом еще до этой даты объемы прокачки были сокращены: российская сторона объясняла это невозможностью вернуть из ремонта в Канаде турбину.